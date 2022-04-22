Окупанти обстрілюють мирне населення на Луганщині: зруйновано багато будинків, є поранені (фото)

У Луганській області російські окупанти наступають за трьома напрямками.

Росіяни намагаються наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна, Луганської області. Водночас окупанти несуть значні втрати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що 20 квітня до лікарні Новоайдара привезли (близько 220 осіб) поранених та понад 50 тіл загиблих загарбників.

За минулу добу на території Луганської та Донецької областей відбито 10 атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Підрозділи ПВО збили два літаки (Су-34 та Су-25) і вісім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Сергій Гайдай

Загалом же, за даними Луганської ОВА, упродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини. Снаряди росіян влучили по сімох будинках, у результаті чого поранено чотирьох людей.

Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітника групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", - повідомив Гайдай.

Попри атаки росіян до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні вдалося привезти велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

Нагадаємо, у багатоповерхівці Сєвєродонецька знайшли авіаційну ракету, яка не розірвалася.

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