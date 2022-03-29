Окупанти обстрілюють місто, однак туди повертаються сім'ї: яка ситуація в Харкові зранку 29 березня

Окупанти обстрілюють місто, однак туди повертаються сім'ї: яка ситуація в Харкові зранку 29 березня

Що відбувається в Харкові.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою через російське вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати Харків та околиці, вбивати мешканців. Однак до міста почали повертатися цілими родинами. Наразі там зруйновано майже 1200 житлових будинків.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Харкові за минулу добу, 28 березня.

Окупанти не наступають на Харків, але продовжують обстрілювати місто

У напрямку на Харків наступальних дій ворог не проводив, продовжує блокувати місто та завдавати вогневих ударів по цивільній інфраструктурі. Проводить заходи логістичного забезпечення військ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Мала Рогань на Харківщині - під контролем ЗСУ

ЗСУ у Харківській області на деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю перебуває під контролем українських військ і "зачищена" від окупантів. Так само й Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії.

До Харкова повертаються чоловіки та навіть цілі родини

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що до міста повертаються люди. Перш за все, це чоловіки, які відвезли свої родини у безпечні місця. Більше того, повертаються навіть цілі родини.

"Наразі ми маємо можливість евакуювати людей, але бажаючих майже немає", - сказав він.

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Окупанти втратили ще один літак та безпілотник

У Харківській області у понеділок, 28 березня, ЗСУ знищили російський літак та безпілотник.

В Харкові зруйновано вже понад 1400 об’єктів

Росіяни зруйнували 1410 об’єктів в Харкові, з яких 1177 – житлові будинки. Зруйновані та пошкоджені 53 дитячих садочки, понад 50 шкіл, 10 лікарень. Людей, які втратили житло, переселяють у садки та школи, на станції метро.

"Не дивлячись ні на що, все місто працює, як один механізм, волонтери, поліція розвозять гуманітарну допомогу навіть туди, де обстріли не припиняються. Ми всі є один – робимо спільну справу. Харків живе і працює. Роботу не припиняє ніхто. Комунальні служби ремонтують пошкоджену інфраструктуру і вивозять сміття. Всі розбирають завали і прибирають наші вулиці. Ситуація складна, але контрольована. Наш бізнес відкрив магазини та супермаркети, все необхідне є!", - повідомив мер міста.

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На Харківщині окупанти вбили сім мешканців одного села, ще п'ятеро - поранені

Військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Загинули 7 людей, 5 – поранені. Серед жертв є діти.

У Харківській області окупанти обстріляли авто з родиною: не вижив ніхто

Між Шевелівкою та Гусарівкою російські військовослужбовці обстріляли машину Honda, в якій перебувала родина. Загинули чоловік, жінка та 3-річна дитина.

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Окупанти знову обстріляли дослідницьку ядерну установку у Харкові

Будівлі та інфраструктура, які розташовані на території ННЦ ХФТІ, у тому числі ЯПУ "Джерело нейтронів", зазнали серйозних пошкоджень. Детально оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії.

Росіяни використовують свою нову залпову систему дистанційного мінування "Земледелие"

На Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування. Вона призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі.

Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України/Facebook

На Харківщині з багнюки відкопали танки окупантів і передали ЗСУ

Танки окупантів застрягли у полі під час спроби штурму Харкова. Вони їх просто покинули і пішли. Покинута техніка тривалий час спокушала, щоб її спалили, але військовослужбовці ЗСУ вирішили почекати і дочекалися зручного моменту.

Письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл російської армії в Харкові

"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри", - розповів Жадан.

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Рашисти не припиняють нищити житлові будинки Харкова

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