Окупанти обстрілюють місто та околиці, їх відтісняють ЗСУ: яка ситуація в Харкові зранку 30 березня

Окупанти обстрілюють місто та околиці, їх відтісняють ЗСУ: яка ситуація в Харкові зранку 30 березня

Що відбувається в Харкові.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою через російське вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати місто та околиці. Однак ЗСУ тримають свої позиції та ведуть операції щодо витіснення ворога.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Харкові за минулу добу, 29 березня.

Російські окупанти обстріляли Харків "Градами"

Армія Російської Федерації випустила дві крилаті ракети по місту Люботин, що у Харківській області. Одна людина загинула, є постраждалі.

У Харкові виявили школяра, який несвідомо працював корегувальником вогню

"Я займався координуванням вогню у Телеграмі", - розповідає школяр, який каже, що натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання. Одне з таких - зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди.

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У Харкові місцеві жителі разом із комунальниками прибирають вулиці від завалів

У Харкові місцеві жителі разом з комунальниками не сидять, склавши руки. Вони зібралися прибирати рідне місто від наслідків руйнувань. Відео згуртованої роботи виклали в Мережі.

ЗСУ витісняють окупантів на деяких напрямках на Харківщині

Біля Ізюма, що в Харківській області, ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Ця точка на карті досі залишається критичною. Тим часом ЗСУ тримають свої позиції та ведуть операції щодо витіснення ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків.

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Над Харківщиною українська ППО збила ворожий винищувач-бомбардувальник та БПЛА

"Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною сприятливої погоди і не предбачається", - йдеться у повідомленні.

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Який вигляд має Харків після російських обстрілів?

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