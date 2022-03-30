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Окупанти обстрілюють місто та околиці, їх відтісняють ЗСУ: яка ситуація в Харкові зранку 30 березня

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Окупанти обстрілюють місто та околиці, їх відтісняють ЗСУ: яка ситуація в Харкові зранку 30 березня

Getty Images

Що відбувається в Харкові.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою через російське вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати місто та околиці. Однак ЗСУ тримають свої позиції та ведуть операції щодо витіснення ворога.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Харкові за минулу добу, 29 березня.

  • Російські окупанти обстріляли Харків "Градами"

Армія Російської Федерації випустила дві крилаті ракети по місту Люботин, що у Харківській області. Одна людина загинула, є постраждалі.

  • У Харкові виявили школяра, який несвідомо працював корегувальником вогню

"Я займався координуванням вогню у Телеграмі", - розповідає школяр, який каже, що натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання. Одне з таких - зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди.

© Getty Images
Getty Images
  •  У Харкові місцеві жителі разом із комунальниками прибирають вулиці від завалів

У Харкові місцеві жителі разом з комунальниками не сидять, склавши руки. Вони зібралися прибирати рідне місто від наслідків руйнувань. Відео згуртованої роботи виклали в Мережі.

  • ЗСУ витісняють окупантів на деяких напрямках на Харківщині

Біля Ізюма, що в Харківській області, ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Ця точка на карті досі залишається критичною. Тим часом ЗСУ тримають свої позиції та ведуть операції щодо витіснення ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків.

© Getty Images
Getty Images
  • Над Харківщиною українська ППО збила ворожий винищувач-бомбардувальник та БПЛА

"Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною сприятливої погоди і не предбачається", - йдеться у повідомленні.

© Getty Images
Getty Images
© Getty Images
Getty Images
© Getty Images
Getty Images

Який вигляд має Харків після російських обстрілів?

Який вигляд має Харків після російських обстрілів?

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