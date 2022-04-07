Окупанти обстрілюють місто, людей закликали евакуюватися: яка ситуація в Харкові зранку 7 квітня

Окупанти обстрілюють місто, людей закликали евакуюватися: яка ситуація в Харкові зранку 7 квітня

Що відбувається в Харкові.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою через російське вторгнення. Окупанти надалі блокують місто та здійснюють артилерійські обстріли. Жителів області закликають терміново евакуюватися, тим часом необхідності виїжджати з Харкова немає.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Харкові за минулу добу, 6 квітня.

Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Харків

На Слобожанському напрямку війська РФ не припиняють обстріли Харкова. Також вони розпочали використовувати залізницю для більш оперативного перекидання військових вантажів з Росії на окуповану територію України, повідомили в Генштабі ЗСУ.

З Харківської області жителів закликали евакуюватися

У зв’язку з загостренням воєнних дій голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов закликав евакуюватися поїздами жителів Лозової та Барвінкового.

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З екопарку Харкова евакуювали п'ятьох левів та інших тварин

Працівникам харківського екопарку Фельдмана, попри обстріли, вдалося прорватися на територію закладу та евакуювати звідти п'ятьох левів, ягуара та пантеру, повідомив власник екопарку, бізнесмен Олександр Фельдман.

Необхідності в евакуації з Харкова немає

Мер Харкова Ігор Терехов вже вдруге заявив, що місто добре озброєне та готове до оборони, тож наразі потреби в централізованій евакуації немає.

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У Харківській області ЗСУ знищили колону ворожих танків і підірвали ґвинтокрил

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У Харківській області окупанти намагалися прорватися в бік міста Барвінкове, втім зазнали поразки. Збройні сили знищили колону ворожих танків. А до цього підірвали гелікоптер, який розвідував позиції ЗСУ за цим напрямком. За даними командування десантно-штурмових військ, це черговий випадок, коли наші захисники креативно нищать російську авіацію протитанковою зброєю.

Вночі окупанти завдали близько 27 ударів по Харкову з різних видів зброї

У ніч проти 6 квітня російські окупанти завдали по Харкову близько 27 ударів із різних видів зброї, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У Харківській області бандити розстріляли людей в авто, а потім спалили

У Харківській області у Великобурлуцькому районі група молодиків розстріляла власника ферми із двома працівниками, а потім спалила їх. Поліцейські затримали одного з учасників злочину, ще п’ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію, повідомляє Нацполіція.

Виявилася прихильницею "руського міра": у Польщі з елітного готелю зі скандалом вигнали харків'янку

Харків'янку, яка виявилася прихильницею "руського міра" вигнали з готелю Hilton в Польщі за проросійські погляди. Вона розповсюджувала брехню про нібито обстріл Харкова Збройними силами України.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти концентрують сили біля Харкова, щоб оточити українських військових в зоні ООС. Харкову при цьому нічого не загрожує.

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Попри обстріли вдалося вивезти левів з вольєрів у Харкові

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