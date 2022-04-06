Окупанти обстрілюють населені пункти на Південнобузькому напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог втратив контроль над Осокорівкою.

Російські окупанти обстрілюють населені пункти на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 6 квітня.

"На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле", - йдеться у повідомленні.

Там також повідомили, що російські війська втратили контроль над населеним пунктом Осокорівка в результаті наступальних дій підрозділів ЗСУ.

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