Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції "Тростянець-Смородине".

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб — на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки — нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", — зазначив Живицький.

Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ.

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ТСН.ua

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