Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці (відео)

Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.
У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції "Тростянець-Смородине".
Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.
"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб — на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населених пунктах. Російські орки — нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", — зазначив Живицький.
Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ.
Читайте також:
- У Сумській області затримали майже 30 російських військовослужбовців
- "Влаштовують терор і пекло": голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів
- Російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум