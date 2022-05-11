Окупанти обстрілюють область та мінують школи і дитсадки: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Завдяки Збройним силам України російські окупанти перестали інтенсивно обстрілювати Харків.
Проте вбивці з РФ продовжують обстріли Харківщини, через що один чоловік отримав поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, 11 травня окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. Через це один чоловік отримав поранення. Синєгубов закликав жителів області бути обережними та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
"Ворог все абсолютно замінував, в тому числі школи, дитячі садочки і приватні будинки. Зараз спеціальні служби проводять розмінування. Також триває відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу газо- та електропостачання. Частково по районах міста Харків електропостачання вже відновлено", - наголосив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА також додав, що правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини окупантів.
Нагадаємо, російські окупанти розуміють невідворотність покарання за воєнні злочини в Україні та вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні
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