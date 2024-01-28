Окупанти обстрілюють самі себе: Гуменюк про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Ворог намагається здійснити ротацію та відтіснити ЗСУ з позицій на лівобережжі Херсонщини. Як наслідок – окупанти зазнають втрат у техніці та особовому складі.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За словами Гуменюк, дї окупантів настільки безсистемні, що вони навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути, до прикладу, "дружнього вогню" або дружнього радіолокаційного протистояння.

"Вони самі шкодять один одному, підрозділи завдають втрат у дроновому сенсі. Тому ми бачимо певний сумбур в окупаційному війську на тому березі. Але за рахунок кількості та можливості підтягувати ресурси, вони залишаються на тих позиціях, на яких досі ще закріпилися", – додала Гуменюк.

Раніше Гуменюк повідомила, що російські війська збільшують, а потім зменшують кількість штурмів на півдні. ЗСУ спостерігають "тахікардію" у ворога.

Аналітики зазначили, що у Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, що дятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.