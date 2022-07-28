Окупанти обстрілюють Сумську область: Живицький розповів про ворожі удари

Протягом минулої доби загарбники держави-терористки завдали ударів по кількох громадах. Це - Миколаївська, Есманська, Хотінська і Краснопільська громада.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

До опівночі 27 липня тривав мінометний обстріл території Миколаївської селищної громади. Зафіксовано 35 "прильотів". Після опівночі армія РФ розпочала мінометний обстріл одного із сел Есманської громади. Там було шсть "прильотів".



Майже о 06:00 28 липня росіяни з міномета обстріляли Хотінську громаду. Було п'ять "прильотів". Крім того, о 08:30 пів був мінометний обстріл Краснопільської громади - 15 "прильотів".

Голова ОВА наголосив, що в усіх випадках минулося без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото запуску ракет з білоруського аеродрому Зябрівка, що в Гомельській області. Там перебуває до 10 одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 і, ймовірно, щонайменше 2 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Зазначається, що загалом від 05:23 до 06:29 було з Білорусі запущено близько 25 ракет.

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