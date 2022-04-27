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Окупанти обстрілюють та знищують інфраструктуру та житлові квартали Луганщини (фото)

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Окупанти обстрілюють та знищують інфраструктуру та житлові квартали Луганщини (фото)

ДСНС України

Російські окупанти продовжують обстрілювати та знищувати інфраструктуру та житлові квартали Луганщини.

Військові злочинці РФ намагаються повністю знищити мирне населення. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, минулої доби окупанти завдали ударів по Попасній, Білогорівці, Рубіжному, Нижньому, Лисичанську та Сєвєродонецьку.

“Вчора орки умисно влучили в одну з Лисичанських шкіл, де у підвалі знаходилися 23 людини. Всі живі. Армія російських окупантів накрила вогнем Білогорівку. Палали житлові будинки.  З обстрілюваної Білогорівки органи влади організували евакуацію, завдяки їх зусиллям було евакуйовано 49 людей”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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Там також додали, що через обстріли сталися загорання житлових будинків в Нижньому та Рубіжному. А в Лисичанську надзвичайники гасили займання торговельних модулів та житлових будинків.

“В Сєвєродонецьку вкотре орки обстріляли багатоповерхівки, через що рятувальники гасили пожежі квартир та розбирали завали”, - підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, що ДБР зафіксувало близько 20 фактів катування мешканців Тростянця.

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