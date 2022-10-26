Окупанти обстрілюють Україну ракетами, ЗСУ відбили 11 російських наступів - Генштаб

Російські окупанти продовжують спроби атакувати Україну на Бахмутському та Авдіївському напрямках, обстрілюють мирні населені пункти та позиції ЗСУ.

Про це 26 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдавання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки Білорусь.

На Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

На Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне;

На Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне;

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка;

На Авдіївському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове;

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка;

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

Росіяни продовжують обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

Обстріли України

Російські окупанти 25 жовтня ракетою обстріляли Дніпро. Ракета поцілила в АЗС, на місці трагедії загинуло двоє людей, серед яких 25-річна вагітна жінка.

Також 25 жовтня окупанти вкотре обстріляли Зноб-Новгородську громаду в Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок артобстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що ЗСУ відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого протягом двох місяців.

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