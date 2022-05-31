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Окупанти обстрілюють з артилерії і мінометів прикордонні населені пункти Сумщини - Генштаб

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Окупанти обстрілюють з артилерії і мінометів прикордонні населені пункти Сумщини - Генштаб

Фото: Associated Press

Протягом доби окупанти завдали авіаційного удару по підрозділах українських військ в Сумській області.

Досі тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів", — йдеться у вечірньому зведенні.

Повідомляється також, що на Сіверському напрямку окупанти не проводили активних дій. Крім того, немає й ознак створення ударних угруповань. Аби показати свою присутність і не допустити перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки, росіяни утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

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