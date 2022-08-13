Окупанти обстрілюють ЗАЕС: жителів Енергодара закликали не виходити на вулицю

Російські війська продовжують 13 серпня вести обстріли в напрямку Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Місцева влада закликала містян не виходити на вулиці.

Під час обстрілів проміжок між вильотом та прильотом ворожих боєприпасів незначний.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив у Мережі.

"Увага! Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара!" – закликав міський голова.

"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський повідомив, що обговорюється можливість евакуації населення з прилеглих до ЗАЕС населених пунктів.

На Радбезі ООН Росію звинуватили в ядерному терорі на Запорізькій АЕС / Олександр Леонов - ТСН

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