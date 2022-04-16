Окупанти обстрілюють Запоріжжя: у Пологах поранено дитину, у Гуляйполе прилетіли "Гради"

Внаслідок обстрілів окупантів Росії пошкоджено будинки людей.

У ніч проти суботи, 16 квітня, армія країни-загарбника Росії обстріляла мирні населені пункти у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський.

Російські війська обстріляли житлові квартали міста Пологи. Внаслідок атаки постраждала 12-річна дитина. Її терміново прооперували у військовому шпиталі.

У передмісті Оріхова відбувалися бойові дії. Біля трансформатора та на територію школи впали декілька великих калібрів.

Крім того, Росія понад п'ять годин обстрілювала місто Гуляйполе зі зброї різного калібру, зокрема і з "Градів". За словами керівника Гуляйпільської міської громади Сергія Ярмака, обстріли велись і фосфорними бомбами. У результаті пошкодження отримали житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

Зазначається, що у громаді понад місяць відсутня електрика та частково газопостачання. Роботу мобільного зв'язку та лікарні підтримують за допомогою генераторів.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на патрулювання розпочала виходити "козача дружина", яку створили з місцевих колаборантів.

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