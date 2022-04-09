Окупанти обстрілюють Запорізьку область з авіації та "Градів": цинічно знищують інфраструктуру

Окупанти обстрілюють Запорізьку область з авіації та "Градів": цинічно знищують інфраструктуру

Українські військові знищили п'ять загарбників.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область із застосуванням різних видів зброї, але несуть втрати.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зокрема, окупанти обстрілюють населені пункти з застосуванням авіації, "Градів", ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Гатять за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Старомайорськ, Приютне, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка.

"Завдаючи ракетних та артилерійських ударів, цинічно знищує цивільну інфраструктуру. Крім цього, окупанти блокують місця та коридори евакуації мирного населення з районів ведення бойових дій", - наголосили в ОДА.

Зазначається, що протягом доби підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили п'ять окупантів, один танк, чотири бойові броньовані машини, одну станцію електронної боротьби та сім автомобілів. Окрім того, одного окупанта поранено та пошкоджено чотири 122-мм гаубиці Д-30.

Як повідлмлялося, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали 66-річного пенсіонера. Зазначається, що мелітополець - колишній співробітник Служби безпеки України.

Загарбники прийшли до будинку чоловіка та викрали. Наразі його місце перебування не відоме.

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