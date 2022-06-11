Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстрляли "Ураганами" дві громади на Дніпропетровщині: двоє мешканців отримали поранення

Дата публікації
Перегляди
1346
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстрляли "Ураганами" дві громади на Дніпропетровщині: двоє мешканців отримали поранення

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує гатити по Дніпропетровській області.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Окупанти країни-загарбниці обстрілювати населені пункти з артилерії, і з "Ураганів". 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, село Велика Костромка, що в Зеленодольській міській територіальній громаді Апостолівського району, без світла та газу. 

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що у Великій Костромці поранення отримав переселенець з Херсонщини. У 71-річного чоловіка наскрізне осколкове ураження ноги. Постраждалого шпиталізували до медзакладу.

Внаслідок обстрілу в селі пошкоджено будинок культури, два житлові будинки, літню кухню, газопровід.

У Широківській громаді також один чоловік дістав поранення ноги. Він опинився в лікарні. В селі частково зруйновано декілька будинків.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Окупанти країни-агресорки Росії мають частковий успіх. Росіяни закріплюються на північній околиці населеного пункту Оріхове. 

Читайте також:

Захищає Україну від 2014-ого: командир одного з підрозділів 93-ї бригади ЗСУ Олександр Сосовський

Захищає Україну від 2014-ого: командир одного з підрозділів 93-ї бригади ЗСУ Олександр Сосовський
Наступна публікація