Окупанти обстрляли "Ураганами" дві громади на Дніпропетровщині: двоє мешканців отримали поранення

Окупанти обстрляли "Ураганами" дві громади на Дніпропетровщині: двоє мешканців отримали поранення

Армія Російської Федерації продовжує гатити по Дніпропетровській області.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Окупанти країни-загарбниці обстрілювати населені пункти з артилерії, і з "Ураганів".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, село Велика Костромка, що в Зеленодольській міській територіальній громаді Апостолівського району, без світла та газу.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що у Великій Костромці поранення отримав переселенець з Херсонщини. У 71-річного чоловіка наскрізне осколкове ураження ноги. Постраждалого шпиталізували до медзакладу.

Внаслідок обстрілу в селі пошкоджено будинок культури, два житлові будинки, літню кухню, газопровід.

У Широківській громаді також один чоловік дістав поранення ноги. Він опинився в лікарні. В селі частково зруйновано декілька будинків.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Окупанти країни-агресорки Росії мають частковий успіх. Росіяни закріплюються на північній околиці населеного пункту Оріхове.

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