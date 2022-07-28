Окупанти обстрілюють Миколаївську область: в ОВА розповіли, як минула доба

Зранку, 28 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Протягом 27 липня від ворожих атак потерпали Миколаївський і Баштанський райони. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

У Миколаївському районі 27 липня від 18:00 внаслідок ворожих обстрілів села Лимани Галицинівської громади зруйновано та пошкоджено три житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Також напередодні у другій половині дня внаслідок обстрілів горіли поля із зерновими за межами села Шевченкове, що у Шевченківській громаді.

Не припиняв ворог обстрілювати і Баштанський район. У середу, 27 липня, орієнтовно о 19:00 від загарбників потерпало село Широке у Широківській громаді. Влучання було по дорогах. Росіяни пошкодили три житлових будинки. Постраждалих немає, наголошують в ОВА.

Крім того, о 05:30 були обстріли на території всієї Широківської громади. Зафіксовані "прильоти" у домогосподарств, а також поза межами населених пунктів.

Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Місцева влада уточнює інформацію щодо потерпілих.

Як повідомлялося, зранку, 28 липня, окупанти завдали по місту масованого ракетного удару. Росіяни вчергове завдали удару по навчальному закладу. Охоронець школи отримав поранення. Російська ракета також влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

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