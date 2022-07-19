Окупанти одночасно штурмували чотири напрямки: Гайдай розповів про успіхи ЗСУ у Луганській області

Окупанти атакували за чотирма напрямками, майже всюди наступ вже відбито, тим часом в "ЛНР" мобілізують вже навіть ув'язнених.

Протягом дня російські окупанти одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками на Луганщині, але ЗСУ майже усі ворожі наступи зупинили.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Протягом дня вони (ред. - окупанти) одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам'янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам'янському ворог завдав ще й авіаудару", - написав він.

Гайдай також зазначив, що невеличку частину Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, наносити ракетні удари. По населених пунктах на межі двох областей ворогом завдано чотири ракетні та два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією.

Водночас, за словами очільника області, через обмеженість людського ресурсу в "ЛНР" вже почали мобілізовувати ув'язнених за кримінальними статтями.

"Навіть у другої за довжиною армії світу (не)людський ресурс обмежений. На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. "Відкривають" привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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