Окупанти одразу після Різдва готуються наступати на Донецькому фронті: експерт розповів деталі

Зокрема, до Вугледара перекинута приватна армія Шойгу, яка виконуватиме штурмові завдання.

Російські війська готові наступати на Донецькому фронті, про що свідчить їхнє переміщення, а спроби штурму окупанти розпочнуть одразу після Різдва.

Про розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє "24 Канал".

Експерт розповів, де Росія на сьогодні розосереджує свої війська.

"В основному – по селах у районі півдня Донецька до Маріуполя, від Маріуполя до Гуляйполя. Під Вугледаром дуже велике розосередження військ. Зараз вони починають рух, тобто готуються після 7-8 січня перейти до локальних наступів", – повідомив Світан.

Водночас він запевнив, що українські війська знищуватимуть будь-яке переміщення ворожих сил, адже ЗСУ прекрасно бачать їх на глибину в 50-70 км.

Полковник запасу також розповів, що до Вугледара перекинули приватну армію міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Йдеться про штурмовиків, які виконуватимуть штурмові задачі. Певна передислокація фіксується у районі Соледара.

"Вони готуються до певного прориву північніше Соледара. Ми бачимо збільшення щільності військ, підготовку до певних наступальних дій у районі Кремінної – в бік Лиману. А також Сватове, і з Валуйок іде певний потік військ, і з-під Троїцького – в бік Куп'янська", – розповів військовий експерт.

Він зазначив, що зараз помітна підготовка російських окупантів одразу після Різдва почати певні наступальні дії на Донецькому фронті.

"Готуємось ми й до цього зокрема, до такого руху росіян. І виконуємо свої наступальні завдання там, де це зараз дозволяє погода", – сказав Світан.

Чого очікувати на фронті

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, Росія планує 15 січня оголосити мобілізацію і зібрати 500 тис. нових окупантів на додачу до раніше мобілізованих 300 тис. У розвідці кажуть, що ці сили агресор кине в наступ на Донеччині, Харківщині та, можливо, Запоріжжі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 6 січня повідомив партнерам зі США, що Росія концентрує угруповання для проведення наступальних дій.

Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що в лютому може бути певне загострення на фронті, тому потрібно до цього готуватися.

Водночас президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нову хвилю агресії у війні проти України.

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