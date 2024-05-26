Окупанти оголосили націоналізацію квартир українців на захоплених територіях Запорізької області

Ворог почав процедуру “націоналізації” майна українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Тепер росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам", - повідомило джерело.

Згідно з затвердженим порядком, окупанти можуть оголосити “безгосподарчим” приміщення, якщо власники його не переоформили за правилами РФ, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності.

"Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. таким чином росіяни просто захоплять житло", - додали в Центрі національного спротиву.

Там також нагадують, що всі російські правочини "юридично нікчемні" й всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаться надалі.

Нагадаємо, в Маріуполі тим часом зносять цілий квартал - жителів виселили, тож вони перебувають в розпачі.