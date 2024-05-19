Окупанти опинилися під завалами: у Вовчанську ліквідували "кадирівців" – легіон "Свобода Росії" (відео)

У Вовчанську на Харківщині було завдано удару по будівлі із російськими окупантами, внаслідок чого було ліквідовано десятки кадирівців.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва "Цезар".

За його словами, солдати, які опинилися під завалами зруйнованої будівлі, належали підрозділу, що складається з підконтрольних чеченському очільнику Рамзану Кадирову бойовиків та солдатів з інших регіонів Росії.

"Це не справжні чеченці, а раби Путіна, які живуть не за своїми законами, не за федеральними законами, а за законами Кадирова, якому на годування віддано Чечню", – сказав представник легіону "Свобода Росії".

За його словами, Кадиров "сильно розбавляє" свої підрозділи. Там на одного етнічного чеченця припадає приблизно десяток військовослужбовців з інших регіонів РФ.

Відео, де зафіксували нібито момент влучання по будівлі у Вовчанську, поширюють у Мережі.

В будівлі могли дислокуватися ворожі військові. Зокрема, писали, що саме авіація завдала потужного удару по будівлі, яку ворог використовував як укриття та місце накопичення своїх штурмових підрозділів.

На кадрах внаслідок удару видно, як було зруйновано будівлю, а на місці утворився густий дим. Тож окупанти опинилися під завалами.

Щоправда офіційного підтвердження від оперативно-стратегічного управління військ "Таврія" ні відео, ні причетності українських захисників до цього авіаудару по будівлі, де були окупанти, поки не надходило.

Нагадаємо, раніше бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої з окупаційною армією Росії за Вовчанськ на Харківщині.

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