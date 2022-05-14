Окупанти оприлюднили в соцмережах контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі"- радник мера Маріуполя

Окупанти оприлюднили в соцмережах контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі"- радник мера Маріуполя

Російські окупанти оприлюднили в соціальних мережах контакти наречених та дружин захисників Маріуполя, які наразі перебувають на "Азовсталі".

Ворог продовжує атакувати завод з неба, землі та не полишає намагання просунутись по суші.

Про це у своєму Telegram 14 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти атакують не тільки захисників в "Азовсталі", але й їхні сім’ї. Вчора (ред. - 13 травня) окупанти оприлюднили в соцмережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин наших захисників. Найвищий рівень нелюдяності та цинізму", - зазначив він.

За даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 14 травня, ворог продовжує блокувати підрозділи українських захисників на "Азовсталі". Російські окупанти завдають по території заводу масованих артилерійських та авіаційних ударів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.