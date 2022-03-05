Окупанти оточують Миколаїв: теробороні потрібні каски та бронежилети

Місту потрібні продукти довгострокового зберігання, консерви, крупи – те, що можна буде роздавати людям у разі повного оточення.

Російські окупанти оточують Миколаїв з усіх боків та ведуть обстріли. Важка ворожа техніка та артилерія розташована на відстані 25-30 км від міста.

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону українських телеканалів розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

За його словами, російські окупанти оточують місто з усіх боків, і наразі місцева влада накопичує резерви, аби було що роздавати людям у разі блокади. Наразі магазини ще забезпечені продуктами, хоча і в невеликій кількості.

Російські війська цілий день обстрілювали різні райони Миколаєва, зокрема й касетними бомбами, повідомив мер.

"Сьогодні по нас стріляли з обіду до вечора, обстрілювались наші передмістя і навіть центральний район. Обстрілювались також блокпости, є загиблі, є заліт ракети до приватного сектору, до будинків. Сьогодні використовували касетні набої. Це касета летить, з неї вилітають маленькі ракети, і вони обстрілюють осколками людей. Фактично ці снаряди скеровані саме на те, аби вбивати людей, а не інфраструктуру, як про це каже Путін у своїх зверненнях", ­– розповів Сенкевич.

Він наголосив, що на сьогодні силам територіальної оборони необхідні жилети та каски.

"Насправді сьогодні найпотрібніше ­– це бронежилети та каски для наших загонів ТрО, які сьогодні мають зброю, готові захищати місто, але самі не до кінця захищені. Це перш за все. Також з нами зв'язуються наші міста-побратими з Західної України, які допомагають нам гуманітарними бортами. Нам не потрібен одяг, нам не потрібні речі. Потрібні продукти довгострокового зберігання, консерви, крупи – те, що можна буде роздавати людям у разі неможливості доставлення цих продуктів до міста Миколаїв", ­– розповів міський голова.