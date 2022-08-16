Окупанти отримали доступ до арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння в Білорусі - військовий експерт

Оглядач припустив, що у росіян проблеми із забезпечення підрозділів боєприпасами.

Російські окупанти в Білорусі, а саме, в Гомелі, отримали доступ ще й до арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"На цій базі на зберіганні перебуваютьв основному артилерійські системи: САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, гаубиці "Мста-Б" тощо", - додав він.

За словами Коваленка, це зумовлено наростаючими проблемами РВВ щодо своєчасного та в потрібній кількості забезпечення підрозділів боєприпасами. Адже відстані підвезення з кожним днем зростають все більше і більше.

"Тобто російські окупанти вивозять із Білорусі вже не лише тисячі тонн боєприпасів, а й сотні одиниць артилерії. Невже у російській армії почали виникати проблеми з артилерією?..", - пише Коваленко.

Нагадаємо, розпочалася 174 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти активізували наступ на Донеччині, а ЗСУ частково їм поступилися поблизу Новомихайлівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу на 16 серпня.

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