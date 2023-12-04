Окупанти отримали "елітне" підкріплення під Бахмутом: у ЗСУ розповіли, що відбувається навколо міста

Російські загарбники біля Бахмута стали ще більш нахабними, адже отримали підкріплення "елітними підрозділами".

Під Бахмутом нині ситуація складна. Там ворог активно використовує авіацію.

Про це розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Дуже непроста ситуація, бойові зіткнення йдуть постійно, за минулу добу біля 20 було контратак ворога. Залишаються гарячими напрямки Богданівка, Хромівка, Яковлівка - це північний фланг, і південний - Кліщіївка, Андріївка. Ворог дуже активно використовує авіаційну складову - це його плануючі авіабомби на 250 кг", - розповів він.

Порівняно з літнім періодом, росіяни стали ще нахабнішими. Частково причиною є те, що вони отримали так зване "елітне" підкріплення.

"Росіяни були більш невпевнені в собі, а тут вони нещодавно отримали резерви, поповнення в бойовій техніці. Вони вважають, що можуть досягти результатів, тому вони дуже активні. Також вони посилені елітними підрозділами - десантно-штурмовими і повітряно-десантними військами. Тому постійно намагаються завдавати нам контрударів, причому вони більш активні, ніж були влітку. Тому бої тривають більш важкі", - розповів Олег Калашніков.

Також нині окупанти застосовують більше некерованих і керованих фугасних бомб.

"Все дуже активно, але не настільки, як ми могли спостерігати наприкінці минулого і початку цьоо року, коли вони безпосередньо штурмували Бахмут силами "Вагнера", - додав пресофіцер 26 артилерійської бригади.

Нагадаємо, зараз активні бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі Бахмута. За словами начальника служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, перед тим, як здійснювати штурмові дії на Бахмутському напрямку, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції.

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