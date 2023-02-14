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Окупанти отримали наказ про наступ на Донбасі: розвідка Британії оцінила можливості росіян

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Час на прочитання
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Окупанти отримали наказ про наступ на Донбасі: розвідка Британії оцінила можливості росіян

Фото: Getty Images

На ділянці Кремінна-Сватове російські війська ведуть безперервні наступальні дії.

 Російські окупанти не зібрали достатньо сил для оперативного прориву на жодному із напрямків, хоч і отримали наказ від командування РФ просуватися в більшості секторів. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Розвідка Британії інформує, що за останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває українська організована оборона. Тактичне просування російських військ на південь від міста має мало прогресу

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Але наразі це лише локальні бої, масштаби замалі для досягнення значного прориву.

"Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета - просунутися на захід до річки Жеребець", - сказано у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з напрямків.

Нагадаємо, український військовий розповів, що новий широкомасштабний наступ, до якого готуються росіяни, триває уже понад 10 днів. Він зазначає, що важкі бої точаться і в районі Опитного та Кліїщіївки. Утім, ситуація залишається контрольованою. За його словами, важка ситуація зараз в районі Бахмута.

Як повідомлялося, військовий експерт Петро Черник вважає, що у Росії на сьогодні немає сил та засобів для нового повномасштабного наступу на всій лінії фронту.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1305
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