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Окупанти отримали нову партію "Шахедів": Гуменюк розповіла, до чого готуватися

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти отримали нову партію "Шахедів": Гуменюк розповіла, до чого готуватися

Дрон-камікадзе "Шахед" / Фото: ТСН.ua

На уламках збитих БПЛА, які застосовувалися під час атаки 4 вересня, виявили нове маркування.

Окупанти отримали нову партію ударних дронів "Шахед". Їх вони використовують для атак по цивільній інфраструктурі.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефері Еспресо.

За її словами, на уламках збитих БПЛА, які застосовувалися під час атаки 4 вересня, виявили нове маркування, що свідчить про використання нової партії дронів. 

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, за даними МЗС України, російські "шахеди" під час атаки впали на територію Румунії.

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Дата публікації
Перегляди
1696
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