Окупанти отримали від Путіна наказ: "ні кроку назад" - експерт Том Купер про ситуацію на фронті

Купер в'їдливо зазначив, що путінська директива "ні кроку назад" працює так само "ефективно", як і всі інші його військові накази в цій війні.

Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, опублікував черговий звіт за 27-28 вересня.

"Путін наказав усім збройним силам Росії, своїм ПВК "ні кроку назад" і кидає в бій усі війська, які він тільки може зібрати разом", - йдеться у звіті.

Купер в'їдливо зазначив, що путінська директива "ні кроку назад" працює так само "ефективно", як і всі інші його військові накази в цій війні.

Експерт помітив, що п ротягом останнього тижня можна було визначити дві основні "групи сил" РФ, які відновили за допомогою мобілізованих, а потім перекинули в Україну:

3-я мотострілецька дивізія (МОСД) у Білгороді;

20-а гвардійська мотострілецька дивізія (ГМСД), Ростов-на-Дону.

За його словами, "жодна віра у Христа" не допомогла окупантам 3-ї мотострілецької дивізії: ЗСУ їх впевнено розгромили. Купер стверджує, що втрати росіян склали десятки одиниць техніки та більшу частину військових.

Також експерт має інформацію, що мобілізовані з Волгограда, яких мали доправити до окупованого Сватово, не дісталися навіть до Луганська, бо відправилися на "концерт Кобзона".

"Знову зосереджусь на "крайньому південно-східному куточку" Харківщини, особливо на території між Боровою та Лиманом. Прорив з боку Куп'янська йде з наступом у південно-східному напрямку", - зазначив Купер.

Експерт звернув увагу, що українські сили звільнили Рідкодуб. За його словами, у Новому та Новоселівці російські гарнізони виконують наказ Путіна "ні кроку назад".

"ЗСУ просуваються на південь, у тил Лиману... Ближче до Дробишевого... місцевий російський гарнізон розчинився, залишивши щонайменше кілька Т-72", - додав експерт.

Зазначимо, що ці дані від Тома Купера є його власними припущеннями і не є офіційною інформацією Міноборони України чи Генштабу ЗСУ.

Раніш радник Офісу президента Олексій Арестович назвав місце куди РФ може "вгатити" ядерною зброєю.

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