Окупанти п'ять разів порушили режим "тиші": поранено військового

Один раз бойовики застосували заборонене озброєння.

Від початку нинішньої доби, 8 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень "тиші": один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил.



У бік Пісків збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Богданівки та Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил дістав поранення. Бійця шпиталізували до медичного закладу. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.



"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у штабі ООС.

Американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною. За даними The New York Times, російські війська оточують Україну з трьох сторін загрожують ескалацією конфлікту з Україною та потенційно можуть відкрити новий фронт.

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