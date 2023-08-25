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Окупанти панікують через повторне висадження українського десанту в Криму – ГУР

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Окупанти панікують через повторне висадження українського десанту в Криму – ГУР

Оленівка, мис Тарханкут / Фото: wind-extreme.com

Підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю, констатує військова розвідка.

Окупанти неабияк запанікували через повторне висадження українського десанту в Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

На території тимчасового окупованого Криму російські загарбники стривожено повідомляють про повторне висадження українського десанту, яке сталося в західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

В радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

"Хто має квадрокоптери – дозволили підняти з узгодженням із "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, в разі нападу – відбиваємо", – каже загарбник.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України може констатувати, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та злагодженістю.

Операція ГУР у Криму: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня в ГУР повідомили, що в Чорному морі поблизу острова Зміїний, у районі так званих "вишок Бойка" українські військові з бойових катерів завдали удару по російському літаку. Це сталося після спроби літака атакувати українські судна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "В Криму підняли український прапор!"

Вже наступного дня українська військова розвідка провела успішну спецоперацію в Криму: бійці висадилися на плавзасобах на березі Чорного моря в районі населених пунктів Оленівка й Маяк, вступили в бій з окупантами, завдавши їм втрат, і після виконання завдання повернулися додому в повному складі.

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Дата публікації
Перегляди
3206
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