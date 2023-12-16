Окупанти перед штурмом позицій ЗСУ приймають пігулки від страху (відео)

Крім того, позаду атакуючих військ РФ стоять загороджувальні загони.

Російські загарбники перед штурмом українських позицій отримують спеціальні пігулки або уколи, які вгамовують страх.

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Про це українські військові розповіли журналістам 1+1, які побували на передових позиціях ЗСУ.

Як розповідається в сюжеті, "секретом", який дозволяє російським військовим проводити багаторазові штурми позицій української армії, можуть бути пігулки, які видають окупантам перед боєм.

Крім того, позаду атакуючих військ РФ стоять загороджувальні загони, які дострілюють тих, хто повертає назад.

"З місяць назад був на одній із їхніх позицій, найшов їхню аптечку, то таблеток, уколів всяких там просто "немерено", - розповів боєць ЗСУ.

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під час нового наступу російських окупантів українським захисникам вигідніше буде перейти до ешелонованої оборони на завчасно підготовлених рубежах, щоб зі зручніших позицій знищувати ворога.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

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