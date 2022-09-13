Окупанти перед відступом масово відбирають у місцевих автівки і майно - Генштаб

Загарбники масово забирвють автівки цивільних, вивозять меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Російські окупаційні війська продовжують займатися мародерством на захоплених територіях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 вересня.

Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, помітили близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Більшість автівок – із причепами, завантаженими награбованим майном. За кермом сидять російські військові.

Схожа тенденція спостерігається в окупованих населених пунктах на півдні України. У місті Пологи Запорізької області росіяни виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Харківщині перед втечею пограбували українські школи, виносили навіть турніки і спортивне знаряддя.

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