Окупанти перед відступом масово відбирають у місцевих автівки і майно - Генштаб

Загарбники масово забирвють автівки цивільних, вивозять меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.
Російські окупаційні війська продовжують займатися мародерством на захоплених територіях.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 вересня.
Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, помітили близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.
Більшість автівок – із причепами, завантаженими награбованим майном. За кермом сидять російські військові.
Схожа тенденція спостерігається в окупованих населених пунктах на півдні України. У місті Пологи Запорізької області росіяни виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Харківщині перед втечею пограбували українські школи, виносили навіть турніки і спортивне знаряддя.
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