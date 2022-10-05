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Окупанти перед втечею мінують об'єкти інфраструктури та приватні будинки жителів на Херсонщині - Генштаб

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Окупанти перед втечею мінують об'єкти інфраструктури та приватні будинки жителів на Херсонщині - Генштаб

На Херсонщині окупанти "перегруповуються" і дають драпака від ЗСУ, заміновуючи об'єкти.

На  Херсонщині окупанти втікають від наступу Сил оборони. Перед відходом вони мінують об'єкти інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів", - повідомили у Генштабі.

Крім наступу на Херсонщині Сили оборони добряче колошматять окупантів на Донеччині. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні. за вчора ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.

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