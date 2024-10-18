Окупанти передають "героям СВО" незаконно вилучене в українців житло

У тимчасово окупованому Луганську незаконно вилучене в українців житло передають "героям СВО".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Луганську створили показову програму передавання так званого безхозного житла, яке було незаконно вилучено в українців. Планують передати його "ветеранам". Це щонайменше 40 квартир", - йдеться в повідомленні.

Представники окупаційних адміністрацій продовжують здійснювати рейди по підконтрольних населених пунктах та визначають помешкання, які не мають власників та не переоформлені відповідно до російського законодавства.

"Останнім часом такі заходи почастішали", - повідомили у ЦНС.

Нагадаємо, росіяни та колаборанти на тимчасово окупованих територіях змушують українців отримувати паспорти РФ. А хто досі не отримав російський документ - присвоюють статус іноземних громадян або осіб без громадянства.

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