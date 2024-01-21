Окупанти перегруповуються на одному із напрямків для посилення атак: у ЗСУ назвали напрямок удару

На Таврійському напрямку ворог проводить перегрупування сил для посилення атак.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Ворог протягом 2 діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Однак вчора (20 січня - ред.) дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артилерійські обстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень – всього 30 – та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується, і ми готуємось до збільшення його активності", - сказав він.

За його словами, що основні зусилля окупанти зосередили біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. За минулу добу на Авдіївському напрямку відбито 23 ворожі атаки. Російське угруповання на цьому напрямку становить понад 40 тисяч особового складу.

Також, він додав, що відбиті атаки противника біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

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