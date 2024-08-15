Окупанти перегруповуються та готуються до нових штурмів на Харківщині — ОТУ "Харків"

Росіяни на Харківщині готуються до нових штурмових дій з метою відновлення втрачених позицій.

Ситуація на Харківському напрямку залишається напруженою. Російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських військ та продовжують обстріли позицій захисників України на всіх активних ділянках фронту.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків".

У районі Глибокого противник провів перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Окупанти евакуюють поранених та готуються до нових штурмових дій з метою відновлення втрачених позицій.

Біля Липців спостерігається рух груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку ворога для проведення внутрішньої ротації. Також відзначається переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу для евакуації та логістичного забезпечення. Примітно, що серед російських військових фіксуються випадки відмови виконувати бойові завдання.

У Стариці окупанти замінили бойові зміни та намагаються укріпити оборонні позиції. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в центральній частині міста, проводить повітряну розвідку та обстрілює артилерією позиції Сил оборони України.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 авіаудари, використавши 3 керовані авіаційні бомби, та 43 удари дронами-камікадзе. Загалом позиції українських захисників були обстріляні 381 раз.

Втрати ворога за минулу добу склали 96 осіб (безповоротні та санітарні). Також було знищено та пошкоджено 70 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 9 автомобілів, 7 одиниць спеціальної техніки та 43 безпілотники.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська просунулися на півночі Харківської області, а також біля Покровська.

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