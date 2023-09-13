Окупанти перекидать колишніх в'язнів під Запоріжжя для штурму - ЗСУ

Колишні в'язні будуть використанні для так званих "м'ясних штурмів" на південному фронті, пвважаюжть

Російські окупанти створюють штурмові загони з колишніх в'язнів, аби спробувати знову захопити Роботине Запорізької області.

Про це речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Ворог, зазнаючи втрат, перекидає резерви з різних напрямків. З міста Маріуполь у район Ільченкового, що на Запоріжжі окупанти направили близько 200 колишніх в'язнів, ще понад 100 таких же осіб перевезено з Луганська до Мелітополя", - зазначив Штупун.

За його словами, колишні в'язні будуть використанні для так званих "м'ясних штурмів" на південному фронті.

"З них планують створити штурмові загони для захоплення Роботиного. Але наші воїни готові до будь-яких викликів на цьому напрямку", - наголосив Штупун.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія задіяла в Україні нову армію.

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