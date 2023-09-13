Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти перекидать колишніх в'язнів під Запоріжжя для штурму - ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти перекидать колишніх в'язнів під Запоріжжя для штурму - ЗСУ

Російські окупанти / Фото: Getty Images

Колишні в'язні будуть використанні для так званих "м'ясних штурмів" на південному фронті, пвважаюжть

Російські окупанти створюють штурмові загони з колишніх в'язнів, аби спробувати знову захопити Роботине Запорізької області.

Про це речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог, зазнаючи втрат, перекидає резерви з різних напрямків. З міста Маріуполь у район Ільченкового, що на Запоріжжі окупанти направили близько 200 колишніх в'язнів, ще понад 100 таких же осіб перевезено з Луганська до Мелітополя", - зазначив  Штупун.

За його словами, колишні в'язні будуть використанні для так званих "м'ясних штурмів" на південному фронті. 

"З них планують створити штурмові загони для захоплення Роботиного. Але наші воїни готові до будь-яких викликів на цьому напрямку", - наголосив Штупун. 

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія задіяла в Україні нову армію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
459
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація