Окупанти перекидають до Мелітополя нові ракетні комплекси С-300 - Федоров

Російські військові стягують військову техніку до тимчасово окупованого Мелітополя, який поки є логістичним центром для них.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що зафіксували нові ракетні комплекси С-300 російської армії, які переміщувалися до окупованого міста.

Про це мер Мелітополя повідомив в ефірі спільного телемарафону 1 жовтня.

Також читайте На Харківщині виявили обстріляну колону з автомобілями: є загиблі мирні мешканці

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони скупчуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не розголошуватимемо, де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - заявив він.

Також Федоров нагадав, що окупаційна "влада" намагається до 10 жовтня зібрати 3 тис. "добровольців". Щоб відмовитись від "добровільної" участі, необхідно привести замість себе іншу людину.

Нагадаємо, від 1 жовтня вступив в дію закон США про лендліз для України. Також Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, який містить, зокрема рекордну кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS. Яку зброю отримає Україна і як це позначиться на бойових діях - читайте ТУТ.

Мобілізовані в обмін на баранів: росіяни та білоруси масово втікають за кордон

Читайте також: