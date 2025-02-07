Окупанти перекидають ППО з Криму вглиб Росії: подробиці від "АТЕШ"

Ворог змушений ризикувати, адже втрати нафтобаз та логістичних вузлів у РФ уже досягають критичної позначки.

Командування російської армії почало виводити окремі зенітно-ракетні підрозділи з окупованого Криму до Росії. На такий крок ворог змушений був піти через удари Сил оборони України по нафтобазах, військовій інфраструктурі і через громадський тиск у РФ.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ" зі складу Збройних сил Росії.

З Криму на позиції в Росії вже передислоковується частина комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО.

"Окупанти розуміють, що цей крок створює критичні проломи в обороні Криму, але вони не мають іншого виходу. В результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст", – зауважили в "Атеш".

Там додали, що атаки українських безпілотників демонструють нездатність путінського режиму захистити військові об'єкти у Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах.

Росіяни змушені ризикувати, адже втрати нафтобаз та логістичних вузлів уже досягають критичної позначки. Країна-агресорка може втратити можливість ефективно забезпечувати свою армію паливом на фронті.

До слова, у середині січня в "АТЕШ" інформували, що росіяни навпаки перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів.