Окупанти перекидають ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту

Це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони

Окупанти перекинули військову техніку та системи ППО до Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони та техніки.

Це з'ясували агенти партизанського руху "АТЕШ" під час розвідки Євпаторійського району.

На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків та стара зенітна установка "ЗУ-23-2", яка, ймовірно, призначена для боротьби з дронами.

Авіаремонтний завод зі спутника / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили іншими військовими аеродромами після успішних ударів Сил оборони України. Ми активно сприяли цим ударам, передаючи оперативну інформацію", – зазначають партизани.

Нагадаємо, що партизани зафіксували перекидання ворожої артилерії з Краснодарського краю. Через брак техніки російські військові розконсервують установки, які раніше перебували в резерві для південних ділянок фронту. Їх перекидають на найгарячіші ділянки бойових дій у Донецькій та Курській областях.

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