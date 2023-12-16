Окупанти перекидають резерви на Куп'янськ: ворог прагне знову захопити місто

Російські окупаційні війська активно наступають в районі Куп'янська, що в Харківській області, аби повторно окупувати місто. Загарбники перекидають на цей напрямок фронту резерви штурмових батальйонів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Куп'янськ – це важливий вузловий логістичний центр і він може бути плацдармом для наступу противника на захід – в сторону неокупованої України", - наголошує Фітьо.

За його словами, російське військове керівництво намагається перекрити втрати, яких щоденно зазнають війська РФ. Фітьо зауважує, що втрати окупантів в районі Куп'янська "достатньо серйозні".

За минулу добу ЗСУ вбили 258 росіян, знищили 14 одиниць їхньої військової техніки, серед яких три танки. Позавчора, 14 грудня, українські військові знищили дев'ять танків та десяток БМП.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що російські окупанти можуть спробувати захопити Ізюм в Харківській області. Там вони хочуть сформувати ударне угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ в Донецькій області.

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