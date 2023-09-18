Окупанти перекидають резерви на Запорізький напрямок - партизани

Окупанти перекидають на південний фронт "Урали", "Камази, а також танки Т-72.

Російські війська перекидають через окупований Маріуполь резерви на Запорізький напрямок. Йдеться про військову техніку.

Про це повідомив агент військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

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"Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: Урали, Камази, а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Ця інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони, на південному фронті Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км.

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