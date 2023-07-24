Окупанти перекидають техніку від Мелітополя до Криму: фото від партизанів

Партизани зафіксували переміщення у напрямку окупованого півострова російських військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки.

Російські війська почали перекидати свою техніку в напрямку окупованого Криму після успішної роботи українських військ по ворогу в Мелітополі.

Про це партизани з руху "АТЕШ" повіломили в Мережі 24 липня.

"Після чергової успішної роботи ЗСУ по окупантах у Мелітополі, ЗС РФ почали перекидати техніку в Крим", – йдеться в заяві.

Так, партизани зафіксували переміщення від Мелітополя у напрямку Криму російських військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки.

"Окупанти продовжують забезпечувати свої війська на фронті, використовуючи для цього Крим. Але недовго це зможе тривати", – зазначили в "АТЕШ".

Росіяни перекидають військову техніку від Мелітополя в напрямку Криму / Фото: "АТЕШ"

Росіяни перекидають військову техніку від Мелітополя в напрямку Криму / Фото: "АТЕШ"

Росіяни перекидають військову техніку від Мелітополя в напрямку Криму / Фото: "АТЕШ"

Нагадаємо, напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники звозять до Мелітополя військову техніку, яку перекидають звідти на фронт на Запорізькому напрямку.

Окрім того, через Маріуполь у напрямку Бердянська та Мангуша фіксується велике пересування російських сил: озброєння, військової техніки та солдатів. Це переміщення – найбільше від початку літа.

Зауважимо, російські колаборанти заявили про атаку 11 дронами по Криму в ніч проти 24 липня та влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. А вже вранці там у районі військового аеродрому біля села Веселе пролунала серія вибухів і "владі" довелося евакуювати жителів частини сіл Джанкойського району.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "До Мелітополя їдуть колони російських танків! | Іван Федоров"

Читайте також: