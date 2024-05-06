Окупанти перекидають техніку з Маріуполя в бік Бердянська: вночі ховають її біля багатоповерхівок – фото

У Маріуполі вантажівки РФ з БК прикриті "живим щитом" людей.

Окупаційні війська Росії намагаються убезпечити себе від ударів з боку ЗСУ за рахунок мирних жителів і ховають свій військовий транспорт із боєкомплектом біля багатоповерхівок у Маріуполі.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Знову фіксуємо повільне зростання переміщення в бік Бердянська. При тому рух Бердянський напрям – Маріуполь – Новоазовськ залишався в пріоритеті всі вихідні", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі військова техніка РФ прикрита "живим щитом" людей / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

У Маріуполі військова техніка РФ прикрита "живим щитом" людей / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Вантажівки з БК, прикриті "живим щитом" маріупольців, зранку починають подальший транзитний рух.

Як додав Андрющенко, окупанти переміщають техніку колонами – по 5-10 вантажівок – загальною кількістю до 40 машин, зокрема з броньованими причепами.

У Маріуполі військова техніка РФ прикрита "живим щитом" людей / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

У Маріуполі військова техніка РФ прикрита "живим щитом" людей / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

"Складається враження відведення цілого підрозділу на ротацію під Новозаовськ", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти ховаються від ударів ATACMS і активно переміщають військову техніку містом (фото).

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