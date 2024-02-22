Окупанти перекидають вцілілі підрозділи з-під Авдіївки на інші напрямки: де ускладниться ситуація

Російська окупаційна армія перекидає вцілілі підрозділи солдат та техніку з-під Авдіївки Донецької області на інші напрямки. Там може ускладнитися ситуація.

Про це повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

"Складна ситуація очікується і на інших напрямках. Тим більше з Авдіївки почали перекидати вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту. Зараз РФ починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку", - наголосив військовий.

З його слів, попереду - важкі бої. Адже окупаційні російські війська "готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку, і підготувались.

Щодо Авдіївського напрямку, то Жорін зауважує, що росіяни "будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та залежно від того, хто з них виживе".

Нагадаємо, раніше Максим Жорін повідомляв, що наступ окупантів після захоплення Авдіївки триває. Армія РФ робить все, щоб проломити оборону Збройних сил на нових рубежах. Росіяни продовжують наступальні дії вже поза межами міста.

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