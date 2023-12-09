Окупанти перекидають з Маріуполя на Луганщину техніку з новими тактичними знаками – фото

Росіяни перекидають свої підрозділи до Луганської області.
У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують переміщення російської техніки з новими позначками, яка потім задіюється в бойових діях на Луганщині.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Знову фіксуємо переміщення з умовно новими позначками... Відслідковуванням руху та OSINTами (розвідка на основі відкритих джерел – ред.) Маріупольського спротиву вдалося встановити, що так маркуються підрозділи, які в подальшому задіяні в бойових діях в Луганській області", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко також нагадав, що було 7 грудня зафіксовано велике переміщення гусеничної техніки через Маріуполь в бік Бердянська та Приморська – до 15 тягачів з танками та БМП.
Нагадаємо, днями у Маріуполі військова вантажівка з боєкомплектом протаранила цивільне авто (фото).
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