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Окупанти перекидають згорілу техніку з Авдіївки до Маріуполя – відео

Окупанти перекидають згорілу техніку з Авдіївки до Маріуполя – відео

Окупанти перекидають згорілу техніку з Авдіївки до Маріуполя – відео

Техніка росіян / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани зафіксували перекидання сотні понівеченої техніки окупантів з Авдіївки.

З Авдіївки до Маріуполя потік колон з транспортних тягачів перекидає російську техніку, яка, ймовірно, згоріла на полі бою в Авдіївці. ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР та танки везли на утилізацію десь під Маріуполем. 

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". 

За даними партизанів, колони супроводжували цивільними машинами ФСБ Росії. 

"Якщо наші агенти змогли нарахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті і в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити по прибутті такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати ЗС РФ при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр показали пекельне відео з Авдіївки.

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