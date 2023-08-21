Окупанти перекинули на Лимано-Куп’янський напрямок 45 тисяч військових та понад 500 танків

Російські окупанти перекинули на Лимано-Куп’янський напрямок 45 тисяч військових, понад 500 танків, БМП та артилерійських систем.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначається, оборона українських військових на цьому напрямку досить міцна. В першу чергу завдяки нашим інженерним загородженням, грамотному і правильному командуванню та мужності військових ЗСУ.

"Станом на зараз противник утримує там більше 45 тисяч своїх військовослужбовців, понад 500 танків, так само бойових броньованих машин, понад 30 артилерійських систем і ще майже півтори сотні РСЗВ. Вони намагаються атакувати, але у них немає мотивації, яка є у наших військових, які захищають свою землю і їм нема куди відступати", - наголосив Ілля Євлаш.

За його словами, на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти потужно обстрілюють наші позиції. За добу там спостерігаються 533 обстріли.

"Але наші Сили оборони за минулу добу знищили 21 окупанта, 45 поранено. Окрім того, знищено одну БМП, дві МТ-12 "Рапіра", а також дві артилерійські установки. Також знищено російську установку "Тюльпан", яка має найбільший калібр (240 мм) і завдає серйозного клопоту. Їі вдалося знищити за допомогою безпілотників", - підкреслив Євлаш.

Водночас директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол зазначив, що від 9 серпня поточного року з 53 населених пунктів району була оголошена обов’язкова евакуація. Йшлося про 12 тисяч людей, з яких 618 діти.

"Станом на сьогоднішній ранок вдалося евакуювати 572 особи, з яких 149 дітей, 281 жінка і 114 чоловіків та 28 осіб з інвалідністю. Люди не хочуть їхати. Бо переживають за майно, за худобу – корів і курей", - розповів він.

Нагадаємо, що на російському аеродромі "Шайковка" безпілотник пошкодив щонайменше один літак.

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