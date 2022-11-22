Російські окупанти переміщують особовий склад та техніку до районів ведення бойових дій - Генштаб

Зберігається загроза завдавання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

Російські окупанти переміщують особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 22 листопада.

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"З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій", - повідомили у Генштабі.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зберігається загроза завдавання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Застосовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, росіяни на окупованому Донбасі прикриваються студентами, як "живим щитом".

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