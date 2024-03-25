Окупанти переміщують військові склади з Криму: "Атеш" показав фото

Партизани вказали, що окупанти вкотре допускають грубу помилку, переміщуючи такі об'єкти, і думаючи, "що ми не відстежимо маршрути руху".

Після успішних ударів Сил оборони України по ворогу в окупованих Севастополі та Гвардійському росіяни у Криму проводять переміщення польових артилерійських складів. Партизани дізналися координати нового складу.

Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

"Атеш" продовжує уважно відстежувати дії воєнних злочинців на території Криму. Останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме масове переміщення польових артилерійських складів", – йдеться в заяві партизанів.

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За їхньою інформацією, насамперед це переміщення ворожих складів пов'язане з успішними ударами Сил оборони України по окупантах Севастополі та Гвардійському.

Зокрема, зафіксоване перекидання російськими загарбниками реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган".

"Як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучення", – звернули увагу в русі "Атеш".

Там також повідомили координати нового ворожого складу: 45.006723, 34.261420

Партизани вказали, що окупаційне командування вкотре допускає грубу помилку, переміщуючи такі об'єкти, і думаючи, "що ми не відстежимо маршрути руху".

"Дорогі мешканці окупованого півострова, продовжуйте передавати інформацію про пересування російських військ нашим координаторам", – закликали в "Атеш".

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Російська військова техніка в окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська військова техніка в окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російська військова техніка в окупованому Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, українські війська в ніч проти 23 березня завдали удару по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі, вдарили по нафтобазі у Гвардійському та пошкодили великі десантні кораблі ЧФ РФ "Ямал" та "Азов".

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